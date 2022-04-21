Im "MarrakeH" fühlt man sich wie in MarrakeschJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.04.2022: Im "MarrakeH" fühlt man sich wie in Marrakesch
Folge vom 21.04.2022
Heute geht es kulinarisch hoch hinaus, denn Gastgeber Marouane bietet seinen Gästen kulinarische Spezialitäten in einer authentisch marokkanischen Atmosphäre. "Selbstgemachtes" wird hier großgeschrieben, aber natürlich alles nur nach "Mamas Rezept". Ob das ausreicht, um die Konkurrenz und den Profi zu überzeugen?