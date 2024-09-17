Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Sizilien in Koblenz: "Pasquales's Orangerie"

Kabel EinsFolge vom 17.09.2024
Sizilien in Koblenz: "Pasquales's Orangerie"

Sizilien in Koblenz: "Pasquales's Orangerie"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 17.09.2024: Sizilien in Koblenz: "Pasquales's Orangerie"

44 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12

Direkt am französischen Garten des altehrwürdigen Zisterzienser Klosters, der Abtei Rommersdorf, betreibt der heutige Gastgeber Pasquale sein wunderschönes italienisches Restaurant. Der temperamentvolle Sizilianer und Konditormeister versucht mit bodenständiger italienischer Küche und sehr guten Produkten, Eindruck bei Mike Süsser und seinen Mitstreitern zu hinterlassen. Ob er damit überzeugen kann?

Alle verfügbaren Folgen