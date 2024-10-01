Im "WALDKATER" kann man nicht nur gut essen gehenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.10.2024: Im "WALDKATER" kann man nicht nur gut essen gehen
44 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Der "WALDKATER" in Langenhagen ist ein großes Ausflugslokal mit Erlebnisfaktor. Der heutige Gastgeber Florian bietet seinen Gästen einen Streichelzoo, ein Trampolin, eine Showbühne und vieles mehr. An schönen Tagen tummeln sich hier über 1.000 Menschen. Dass auch die Kulinarik stimmt, will Florian heute beweisen.