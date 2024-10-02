Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Parga" fühlt man sich wie in Griechenland

Kabel EinsFolge vom 02.10.2024
Im "Parga" fühlt man sich wie in Griechenland

Im "Parga" fühlt man sich wie in GriechenlandJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 02.10.2024: Im "Parga" fühlt man sich wie in Griechenland

44 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12

Hevi betreibt in dem kleinen Örtchen Otze ein griechisches Restaurant, indem die Zeit etwas stehengeblieben scheint: Ouzo aufs Haus, Kreta-Platte und Salatbuffet sind hier Programm. Nicht jeder findet es zeitgemäß, aber Hevi weiß mit ihrem Charme und Gerichten zu überzeugen. Mike Süsser und die Konkurrenz können sich auf einige Überraschungen freuen.

Alle verfügbaren Folgen