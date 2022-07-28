"Gaststätte Brinkmann's Hof", GescherJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.07.2022: "Gaststätte Brinkmann's Hof", Gescher
Folge vom 28.07.2022
Am vierten Tag reisen Profi Mike Süsser und die Mitstreiter nach Gescher, zum "Campingplatz Brinkmann's Hof". Hier treffen die Wörter "familiär und gemütlich" sowohl auf den Campingplatz als auch auf das Restaurant zu. Der familiengeführte Campingplatz bietet mit seinen wenigen Touristenplätzen Ruhe und Auszeit vom stressigen Alltag mitten im Münsterland. Das Lokal wird seit zwei Jahren von Gastgeber Niklas geführt, der mit einer gutbürgerlichen Küche heute überzeugen möchte.