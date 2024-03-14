"DIE SCHMIEDE": Hier wird das Bier direkt am Tisch gezapft Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.03.2024: "DIE SCHMIEDE": Hier wird das Bier direkt am Tisch gezapft
44 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Der junge Inhaber und Geschäftsführer Matthias will in seinem neuen Lokal mit hauseigener Brauerei zeigen, dass deutsche Küche modern und nachhaltig sein kann. Bei den von Köchin Veerle zubereiteten Gerichten kommen nicht nur Fleischliebhaber, sondern auch Vegetarier auf ihre Kosten. Das Bier dazu kann man selbst am Tisch zapfen. Ob den Mitstreitern nicht nur das Bier schmeckt, wird sich zeigen.