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Mord im Dorf

Die Beerdigung: Urne ohne Asche

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 20.03.2026
Die Beerdigung: Urne ohne Asche

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Mord im Dorf

Folge 1: Die Beerdigung: Urne ohne Asche

29 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Mitten im nordhessischen Bergland, 2006: Die Ländliche Idylle trügt, denn schreckliches ist hier geschehen. Ein Bauer nimmt eine nicht angemeldete Urnenbeisetzung vor. Der zuvor verschwundene Friedhelm ist mit 73 Jahren verstorben. Ein gern gesehener, lustiger Mann der in der Dorfgemeinde gelebt hatte. Daniel, einer der Bauer des Hofs auf dem Friedhelm gearbeitet hatte, nimmt die Bestattung vor, ohne amtliche Sterbeurkunde. In der Urne befindet sich jedoch keine Asche...

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