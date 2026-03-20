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Mord im Dorf

Die verschwundene Braut: Verliebt, verlobt, ermordet?

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 20.03.2026
Die verschwundene Braut: Verliebt, verlobt, ermordet?

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Mord im Dorf

Folge 3: Die verschwundene Braut: Verliebt, verlobt, ermordet?

31 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Nadine K. und ihr sechs Jahre älterer Lebenspartner Tom B. führen gemeinsam die Wirtschaft in Brunn bei Nürnberg. Das junge Paar will heiraten und sucht den ortsansässigen Pfarrer auf. Die Planungen laufen, die Vorbereitungen für die anstehende Hochzeit sind in vollem Gange. Doch zehn Tage vor dem frohen Tag verschwindet die Braut. Was ist passiert? Schreckliche Geheimnisse des Bräutigams kommen ans Licht.

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