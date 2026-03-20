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Mord im Dorf

Gassi-Runde ohne Wiederkehr

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 20.03.2026
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Mord im Dorf

Folge 5: Gassi-Runde ohne Wiederkehr

31 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Der Rentner Wolfhard L. geht mit Hund Findus wie jeden Morgen die gleiche Runde in seinem kleinen Ort Zahna. Doch am 27. Januar 2019 kommt nur der Hund zurück. Seine Frau alarmiert die Polizei, der ganze Ort hilft bei der Suche. 30 Stunden später die schreckliche Gewissheit: Der er liegt tot in einem eiskalten Bach. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, ist keiner. Die Ermittler:innen stehen vor einem Rätsel. Erst ein Massen-DNA-Test führt sie auf die Spur eines Täters mit unfassbarem Motiv.

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