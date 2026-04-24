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Mord im Dorf

Ein Dorf jagt einen Mörder: Der Fall Ursula S.

Kabel EinsStaffel 1Folge 13vom 24.04.2026
Ein Dorf jagt einen Mörder: Der Fall Ursula S.

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Mord im Dorf

Folge 13: Ein Dorf jagt einen Mörder: Der Fall Ursula S.

33 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

27. Mai 1987, Ostönnen: Die 26-jährige Ursula S. feiert mit 130 Gästen den Aufstieg der Fußballmannschaft ihres Verlobten. Gegen 3 Uhr geht sie alleine nach Hause. Als sie am nächsten Morgen nicht öffnet, findet ihr Verlobter sie blutüberströmt – erstochen in ihrer Wohnung. Die Ermittlungen führen ins Leere, der Fall wird kalt. 22 Jahre vergehen. Dann bringt eine DNA-Spur an einer Wolldecke die Wende: Sie führt zu einem Mann, der damals mitgefeiert hatte. Ein Dorf holt die Vergangenheit ein.

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