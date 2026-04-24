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Mord im Dorf

Die Mordserie in Sontheim

Kabel EinsStaffel 1Folge 14vom 24.04.2026
Die Mordserie in Sontheim

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Mord im Dorf

Folge 14: Die Mordserie in Sontheim

29 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Sontheim, Juni 2025: Ein grausamer Fund erschüttert ein Dorf. Im Garten eines Hauses wird der Schädel eines Mannes entdeckt, vermisst seit 17 Jahren. Doch bereits 2008 wurde seine Leiche kopflos in einem Karton gefunden. 2019 verschwindet Hermann W. spurlos. Sein Chef meldet ihn als vermisst. Ein merkwürdiger Brief macht die Polizei stutzig. Verdächtige Männerund Mülltüten. Die Ermittler sichern Blutspuren. Wie hängen diese Fälle zusammen und was ist wirklich mit diesen Männern geschehen?

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