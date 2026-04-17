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Mord im Dorf

Ein Dorf ermittelt: Dreifach Mord in Hille

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 17.04.2026
Ein Dorf ermittelt: Dreifach Mord in Hille

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Mord im Dorf

Folge 10: Ein Dorf ermittelt: Dreifach Mord in Hille

35 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Das kleine Dörfchen Hille in NRW wird von einem grausigen Fund erschüttert: Drei Leichen und viele Fragen. Die zuvor vermissten Fadi S., Gerd F. und Jochen K. stellen sich als die Opfer heraus. Schnell gerät ein weiterer verschwundenen Nachbar ins Visier: Jörg W., der mit skurrilen Fahndungsfoto dann in Bayern entdeckt wird. Was ist mit den Männern passiert und welche Rolle spielt Jörg W. bei dem ganzen?

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