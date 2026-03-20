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Mord im Dorf

Mord ohne Leiche

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 20.03.2026
Mord ohne Leiche

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Mord im Dorf

Folge 4: Mord ohne Leiche

31 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

In der kleinen Gemeinde Wambach in Hessen leben Britta und Emmanuel B. zurückgezogen in ihrer luxuriösen Villa – abgeschottet vom Rest des Dorfes. Als Emmanuel seine Frau 2014 als vermisst meldet, beginnt eine Spurensuche voller Widersprüche. Sein Alibi wackelt, Daten wurden gelöscht, sein Verhalten wirft Fragen auf. Ermittler Stefan Lange folgt seinem Instinkt und deckt Stück für Stück ein Netz aus Lügen auf. Doch ohne Leiche scheint eine Anklage unmöglich – bis ein Fund alles verändert.

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