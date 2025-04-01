Der Mord an Sherlock Holmes (1)Jetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Der Mord an Sherlock Holmes (1)
45 Min.Ab 12
Als die Schriftstellerin Jessica Fletcher ihr erstes Buch veröffentlicht, schießt der Krimi sofort auf Platz eins der Bestseller-Listen. Was für ein Erfolg! Doch ihr Leben wird noch deutlich aufregender: Auf einer Kostümparty wird ein Gast ermordet - und Jessica setzt alles daran, den Mörder zu überführen.
