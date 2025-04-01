Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Zum Broadway um jeden Preis

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 13
Folge 13: Zum Broadway um jeden Preis

46 Min. Ab 6

Jessicas Neffe Grady arbeitet als Buchhalter bei einer großen Hollywood-Produktion, mit der die Diva Rita Bristol ihr Comeback starten will. Beteiligt sind auch Ritas Tochter Patti und ihr Sohn Barry. Grady lädt Jessica ein, bei einer der Proben zuzuschauen. An diesem Abend wird Patti auf der Straße angegriffen und schwer verletzt. Ihr Bruder Barry erschießt den Täter in Notwehr. Kurz darauf versucht jemand, Rita zu vergiften. Jessica schaltet sich in die Ermittlungen ein ...

