Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Ohne jede Chance
46 Min.Ab 6
Der Geschäftsmann Charles Woodley landet im Krankenhaus, nachdem ein ferngesteuerter Kombi ohne Fahrer auf ihn zugerast ist. Kurz darauf wird ein weiterer Anschlag nach demselben Muster auf Woodleys Geschäftspartner Dean Merrill verübt, diesmal allerdings mit tödlichem Ausgang. Der Erfinder Daniel O'Brien gerät unter Verdacht: Kurz bevor er von seinem Arbeitgeber Woodley entlassen wurde, hatte er noch ein Fernbedienungssystem für Autos entwickelt ...
