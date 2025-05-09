Der Tod kommt zum ApplausJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Der Tod kommt zum Applaus
46 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Als Jessica mit ihrem alten Freund, dem Exilrussen Leo Peterson, eine Gastvorstellung des berühmten Rostov-Balletts in der Bostoner Oper besucht, verschwinden am Schluss der Vorführung die Stars des Abends, Alexander und Natalia Masurov. Hinter der Bühne wird ein erschossener KGB-Mann aufgefunden: Berensky, mit dem Alexander Masurov noch vor dem Auftritt einen heftigen Streit hatte. Jessica erfährt von Leo, dass Alexander und Natalia ausreisen wollten ...
