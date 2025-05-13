Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 14 vom 13.05.2025
46 Min. Folge vom 13.05.2025

Jessica macht auf einer Reise durch die Jazzclubs von New Orleans, zu der sie von Talkmaster Jonathan Hawley eingeladen wurde, eine Menge interessanter Bekanntschaften, unter ihnen Musiker Ben Coleman. Coleman steht kurz davor, sich von seiner Band zu trennen, weil er ein besseres Angebot aus Las Vegas erhalten hat. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit den Bandmitgliedern. Vergebens versucht Manager Kramer, zu schlichten - während des Abschlusskonzerts wird Ben getötet ...

