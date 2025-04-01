Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Gefährliche Kreuzfahrten
46 Min.Ab 12
Zusammen mit ihrer Nichte Pamela, die nach dem Selbstmord ihres Mannes Johnny dringend Schonung braucht, begibt sich Jessica auf eine Kreuzfahrt. Doch diese wird für Pamela alles andere als erholsam: Kurz nach Ablegen des Schiffes bringt der Steward Champagner auf ihre Kabine - von einem unbekannten Spender. Dieser fängt an, Pamela zu terrorisieren. Und sie ahnt, wer sich dahinter verbirgt: die Adoptivmutter ihres verstorbenen Mannes, die ein dunkles Geheimnis hat ...
