Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Doppeltes Spiel
46 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 6
Jessica besucht ihre Cousine Vicky Brandon in San Francisco. Vicky hat Probleme mit ihrem Verlobten Howard Griffin: Sie vermutet, dass er nicht in der Versicherungsbranche arbeitet, wie er vorgibt, sondern ein Doppelleben führt. Ihr Verdacht führt die beiden Damen in Mr. Drakes Nachtclub - und hier sehen sie Howard als Drag Queen! Doch damit nicht genug: Während der Performance von Star Michèle Dupont wird die Leiche von Mr. Drake gefunden - Howard rennt in Panik aus dem Club ...
