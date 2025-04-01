Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Der Tod kommt mit dem Bus
47 Min.Ab 12
Jessica Fletcher befindet sich gemeinsam mit ihrem Freund Amos Tupper auf einer Busreise zu einem Bankett. Unterwegs gerät die Reisegruppe jedoch in ein schweres Unwetter und ist gezwungen, an einem Restaurant einen Zwischenstopp einzulegen. Während die anderen Reisenden essen, muss Jessica noch einmal zum Bus zurück - und findet den Fahrer Ben Gibbons ermordet auf. Zusammen mit Amos Tupper versucht sie, den Fall aufzuklären. Verdächtig sind einige Mitreisende ...
