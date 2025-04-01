Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 16
46 Min.
Ab 12

Zum 60. Geburtstag des spanischen Malers Diego Santana reist auch Jessica zu einer großen Feier auf seiner Heimatinsel an. Am Vorabend des Festes wird ein Anschlag auf Diego verübt, der misslingt. Doch am nächsten Tag trifft den Maler ein tödlicher Pfeil, abgeschossen während eines Spazierganges. Hobbydetektivin Jessica beginnt mit den Ermittlungen. Hatte Diego Feinde? Befindet sich der Mörder möglicherweise unter den Gästen, ist es vielleicht sogar Diegos Ex-Frau Belle?

