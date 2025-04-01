Mord ist ihr Hobby
Folge 17: Jugendsünde mit Folgen
46 Min.Ab 6
Jessica beauftragt den Detektiv Archie Miles, den viele Jahre zurückliegenden "Danbury-Skalpellmord" wieder neu aufzurollen und in den alten Akten zu stöbern. Einige Zeit darauf erhält sie die schockierende Nachricht, dass Archie in seinem Büro ermordet aufgefunden wurde. Genau wie Archies Partner Harry McGraw ist sie überzeugt davon, dass die Recherchen im Danbury-Skalpellmord damit zu tun haben müssen. Sie beschließen, den Täter auf eigene Faust zu suchen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick