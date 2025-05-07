Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Im falschen Film
46 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 6
Jessica erfährt über eine TV-Sendung, dass der Regisseur und Produzent Jerry Lydecker einen Film nach einem ihrer Romane drehen will - allerdings plant er, die gute Vorlage mit sehr viel Sex und Blut zu verhunzen, kurz: Trash daraus zu machen. Empört nimmt sie das nächste Flugzeug nach Hollywood, um sich persönlich bei Lydecker zu beschweren. Doch sie findet Lydecker ermordet an einem Set auf - und wird die Hauptverdächtige in diesem Mordfall ...
