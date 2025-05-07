Mord ist ihr Hobby
Folge 6: Ein Hundeleben
46 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Jessica nimmt an einer Jagd teil, bei der das normalerweise ruhige Pferd des reichen Gastgebers Denton Langley plötzlich wild wird und Langley abwirft - mit tödlichen Folgen. Als es zur Testamentseröffnung kommt, sind die Verwandten geschockt: Langley vermacht den Großteil seines Besitzes seinem Schoßhund Teddy. Als wenige Tage darauf die häufig alkoholisierte Tochter des Hauses, Trish, von der elektrischen Eingangstür zerquetscht wird, verdächtigt jeder jeden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick