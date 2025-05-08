Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Studienfreund

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 08.05.2025
Folge 7: Der Studienfreund

46 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Ein Einbrecher tötet die alte Dame Allison Brevard, nachdem er in ihr Stadthaus eingedrungen ist. Zur selben Zeit hält Jessica eine Gastvorlesung zum Thema Kriminalschriftstellerei. Begleitet wird sie von ihrem jungen Sekretär David Tolliver, einem extrem charmanten, eloquenten und effizienten Mitarbeiter. Als sie am Abend mit ihm in einem Restaurant den gelungenen Vortrag feiern will, erscheint die Polizei und will Tolliver zum Mordfall Brevard befragen ...

SAT.1 GOLD
