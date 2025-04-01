Mord ist ihr Hobby
Folge 6: Der Favorit
45 Min.Ab 12
Jessica besucht Matt Cleveland, einen Pferdetrainer, der für Wally Hamptons Gestüt arbeitet. Dort gibt es Meinungsverschiedenheiten zu einem Pferd - die einen wollen den Hengst für die Zucht einsetzen, die anderen wollen, dass er bei Pferderennen an den Start geht. Matt, der den Hengst trainiert, wird im Stall überfallen. Wenig später wird er auf einer verlassenen Landstraße tot aufgefunden. Jessica setzt alles daran herauszufinden, wer ihren alten Freund ermordet hat.
