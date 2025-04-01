Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Der Favorit

SAT.1 GOLD
Staffel 10
Folge 6
Der Favorit

Der FavoritJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 6: Der Favorit

45 Min.
Ab 12

Jessica besucht Matt Cleveland, einen Pferdetrainer, der für Wally Hamptons Gestüt arbeitet. Dort gibt es Meinungsverschiedenheiten zu einem Pferd - die einen wollen den Hengst für die Zucht einsetzen, die anderen wollen, dass er bei Pferderennen an den Start geht. Matt, der den Hengst trainiert, wird im Stall überfallen. Wenig später wird er auf einer verlassenen Landstraße tot aufgefunden. Jessica setzt alles daran herauszufinden, wer ihren alten Freund ermordet hat.

