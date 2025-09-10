Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 11vom 10.09.2025
45 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

Während eines Fluges nach Vancouver müssen Jessica und die anderen Fluggäste unfreiwillig einen Zwischenstopp in Dominion in British Columbia machen. Zuerst fällt der mitreisende Polizist McPherson einem Attentat zum Opfer, dann wird Rick Shipley von der Bergbaugesellschaft erschossen aufgefunden. Um Licht in das mörderische Dunkel zu bringen, begibt sich Jessica gemeinsam mit Sergeant Dupont auf die Suche nach dem Täter.

SAT.1 GOLD
