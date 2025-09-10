Mord ist ihr Hobby
Folge 11: Explosion im Norden
45 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Während eines Fluges nach Vancouver müssen Jessica und die anderen Fluggäste unfreiwillig einen Zwischenstopp in Dominion in British Columbia machen. Zuerst fällt der mitreisende Polizist McPherson einem Attentat zum Opfer, dann wird Rick Shipley von der Bergbaugesellschaft erschossen aufgefunden. Um Licht in das mörderische Dunkel zu bringen, begibt sich Jessica gemeinsam mit Sergeant Dupont auf die Suche nach dem Täter.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick