Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Die blutige Skulptur
44 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12
Jessica spendet ein Gemälde für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in New York. Auf der Feier trifft sie ihre Freundin Kim, die früher in Cabot Cove als Kellnerin gearbeitet hat. Durch eine hohe Gewinnsumme war es ihr möglich, ihren Job zu kündigen und als Künstlerin zu arbeiten. Als eines Abends der Kunsthändler Philip Jovey ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Kims Bruder Mark. Doch Jessica hat eine andere Vermutung ...
