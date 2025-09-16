Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Erpresser leben kurz

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 19vom 16.09.2025
Erpresser leben kurz

Erpresser leben kurzJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 19: Erpresser leben kurz

44 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12

Jessica recherchiert im NASA-Hauptstützpunkt in Houston für ihren neuen Roman. Dabei trifft sie auf Wayne Platte, einen alten Freund, der neue Computer ins Hauptquartier der NASA liefern soll. Auf dem Weg dorthin wird sein Transporter überfallen. Von den Tätern, die mit der Beute entkommen konnten, fehlt jede Spur. Schon bald hat Sheriff Monday einen Verdächtigen: Wayne soll den Überfall inszeniert haben, um die Versicherung zu prellen. Wenig später gibt es einen Toten ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen