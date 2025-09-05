Das seltsame Borbey-HausJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 3: Das seltsame Borbey-Haus
44 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
In Cabot Cove geschehen seltsame Dinge: Gräber werden geschändet, Hände von Leichen ragen aus der Erde, und der neue Besitzer des Borbey-Hauses Lawrence Baker verlässt nur nach Einbruch der Dunkelheit sein Haus. Jessica lässt das alles kalt, sie hat Ärger mit dem Handwerker Mr. Wetherby, der ihre Küche renovieren soll. Als Baker mit einem Pfahl im Herzen aufgefunden wird, kursieren wilde Gerüchte, dass er ein Vampir war. Doch Jessica ist bald dem wahren Täter auf der Spur ...
