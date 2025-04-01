Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Ein unseriöses Angebot
45 Min.Ab 12
Produzent Martin Kramer will mit dem Star Glenda Highsmith ein Theaterstück aufführen. Nach einem Roman von J. B. Fletcher hat Mae Shaughnessy das Stück für die Bühne bearbeitet; doch Glenda schmeißt die Probe, weil ihr diese Version zu seicht ist. Sie hat auch schon eine andere Autorin parat: ihre alte Freundin Jessica Fletcher. Es gelingt Jessica, alle zu besänftigen - die Proben können weitergehen. Doch dann wird der Produzent erstochen aufgefunden ...
