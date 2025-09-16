Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Ein musikalischer Nachruf

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 20 vom 16.09.2025
Ein musikalischer Nachruf

Ein musikalischer NachrufJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 20: Ein musikalischer Nachruf

45 Min. Folge vom 16.09.2025 Ab 12

Leslie Walden, eine begabte Pianistin, wird von dem berühmten Dirigenten Byron Tokofsky gefördert. Ihr Vater Hank, ein Klarinettenspieler, hat sich nach dem Tod seiner Frau in Alkohol und Drogen gestürzt. Mittlerweile verdient er sein Geld als Straßenmusiker. Als Tokofsky ermordet wird, fällt der Verdacht zunächst auf Hank. Jessica ist allerdings von dessen Unschuld überzeugt und macht sich auf die Suche nach dem wahren Täter ...

