Mord ist ihr Hobby

Der Tod eines Architekten

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 2vom 04.09.2025
Der Tod eines Architekten

Folge 2: Der Tod eines Architekten

45 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12

Jessica unterstützt ihre Freundin Margaret Johnson bei einer Bürgerinitiative, die sich darum bemüht, ein historisches Gebäude vor dem Abriss zu bewahren. Die Brüder Eugene und Walter Gillrich wollen anstelle des alten Gebäudes ein Apartmenthochhaus errichten. Als Eugene ermordet aufgefunden wird, geraten Mitglieder der Bürgerinitiative unter Verdacht. Da Fingerabdrücke von Margaret am Tatort gefunden werden, gerät diese in Bedrängnis. Jessica beginnt zu ermitteln ...

