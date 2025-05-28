Der rosarote LippenstiftJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Der rosarote Lippenstift
46 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
In New York will Jessica zum einen ihren Verleger treffen, zum anderen ihren Neffen Grady besuchen. Doch dabei bleibt es nicht, als sie zufällig auch noch ihrer ehemaligen Schülerin Liz Gordon begegnet. Liz ist mittlerweile mit dem Spross eines millionenschweren Kosmetikunternehmens verlobt. Sie und ihr Verlobter verabreden sich mit Jessica zum Essen, doch zum vereinbarten Termin taucht Liz nicht auf. Wenig später wird sie erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick