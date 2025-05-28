Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Der rosarote Lippenstift

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 12 vom 28.05.2025
Der rosarote Lippenstift

Der rosarote LippenstiftJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 12: Der rosarote Lippenstift

46 Min. Folge vom 28.05.2025 Ab 12

In New York will Jessica zum einen ihren Verleger treffen, zum anderen ihren Neffen Grady besuchen. Doch dabei bleibt es nicht, als sie zufällig auch noch ihrer ehemaligen Schülerin Liz Gordon begegnet. Liz ist mittlerweile mit dem Spross eines millionenschweren Kosmetikunternehmens verlobt. Sie und ihr Verlobter verabreden sich mit Jessica zum Essen, doch zum vereinbarten Termin taucht Liz nicht auf. Wenig später wird sie erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden ...

