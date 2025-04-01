Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Eine Leiche zu viel
Finanzberater Henry Burning stirbt während eines Ferienaufenthaltes in Fransdale. Seine Frau und Alleinerbin Connie Vernon, die behauptet, dass er einem Herzanfall erlag, will den Toten auffallend schnell beerdigen. Während der Trauerfeier beschuldigt Burnings Geliebte Phyllis Walters Connie, ihn ermordet zu haben - doch als der Sarg umkippt und sich dabei öffnet, fällt die Leiche eines anderen Mannes heraus. Amos will den Fall allein lösen, doch Jessica hat Lunte gerochen ...
