Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Skandal hinter Gittern
46 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Jessica hat eine herausfordernde Aushilfstätigkeit als Lehrerin in einem Frauengefängnis angenommen. Doch kaum hat sie ihre ersten Stunden abgehalten, ist wieder einmal ihr kriminalistischer Spürsinn gefordert, denn man findet die Gefängnisärztin tot auf. Kurz darauf bricht ein Aufstand unter den inhaftierten Frauen aus, weil die Zustände im Knast katastrophal sind. Zunächst steht die ehrgeizige Direktorin Miss Debbs unter Tatverdacht. Doch dann geschieht ein weiterer Mord ...
