Mord ist ihr Hobby
Folge 20: Tödliche Verwechslung
46 Min.Ab 12
Jessica eröffnet als Ehrengast eine Benefiz-Ausstellung in einem exklusiven Tennisclub, wo ihre jüngere Freundin Carol McDermott eine leitende Managementposition innehat. Kurz darauf passiert etwas Furchtbares: Carols charmanter Verlobter Brian East wird durch eine Bombenexplosion in seinem Wagen getötet. Als der ermittelnde Detective Carol aufsucht, fällt er einer Messerattacke zum Opfer. Carol beschuldigt ihre Schwester Barbara ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick