Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Mord um Mitternacht
46 Min.Ab 6
Als Jessica ihrer alten Lehrerin Carrie McKittrick, Inhaberin einer Ölgesellschaft, einen Besuch abstattet, merkt sie, dass es familiäre Zwistigkeiten gibt. Die Kinder von Mrs. McKittrick sind entsetzt darüber, dass ihre Mutter ihr Vermögen an den Fernsehprediger und Scharlatan Willie John Fargo vererben will. Jessica glaubt nicht an einen natürlichen Tod, als Carrie kurz darauf tot in ihrem Bett aufgefunden wird, zumal der Prediger in einem brandneuen Testament enterbt wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick