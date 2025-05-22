Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Griffens erster Fall

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 22.05.2025
Folge 4: Griffens erster Fall

46 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 6

Jessica macht eine Reise nach England, wo ihr am Crenshaw College ein Preis verliehen werden soll. Doch kaum ist sie angekommen, ist schon wieder ihr kriminalistischer Spürsinn gefragt, denn beim morgendlichen Joggen entdeckt sie eine Leiche. Bei dem Ermordeten handelt es sich um Nick Fulton, und überraschenderweise gibt es gleich zwei Frauen, die behaupten, ihn umgebracht zu haben: Daphne, eine Freundin von Nick, und Daphnes Mutter Jocelyn, Professorin am College ...

