Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Die Tote im See
46 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12
Als Jessica eine Woche auf einem Gutshof verbringt, wohin sie der Grundstücksmakler Harry Pierce eingeladen hat, will sie eigentlich in Ruhe an ihrem neuen Buch "Mord in der Herberge" arbeiten. Doch eines Morgens, als sie mit Vogelliebhaber Burton Hollis einen Spaziergang am See macht, beobachtet sie mit dem Fernglas, wie Howard Crane seine Frau ins Wasser stößt. Sie kann nur noch tot geborgen werden. Obwohl der Mordfall eindeutig zu sein scheint, beteuert Howard seine Unschuld.
