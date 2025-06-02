Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Mord am Sonntagmorgen
46 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Jessica ist wenig erfreut, als sie hört, dass der neue Arbeitgeber ihres Neffen der Verleger Christopher Bundy ist, der gerade eine ihrer Geschichten so umgeschrieben hat, dass man sie nur noch als Trash bezeichnen kann. Als sie ihn und seine Familie in seiner Villa besuchen, versichert Bundy Jessica, dass seine Sicherheitssysteme nur Bilder, aber keinen Ton aufnehmen. Kurz darauf wird Bundy in einem toten Winkel der Kameras erschossen ...
