Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Reichen Witwen droht Gefahr
46 Min.Ab 6
Jessica erhält die Nachricht von der Ermordung ihrer reichen Freundin Antoinette. Die Tat geschah während eines Karibik-Urlaubs. Als Jessica erfährt, dass Antoinettes gesamter Schmuck aus dem Hotelzimmer geraubt wurde, fasst sie einen Plan, um den Mord an der Freundin aufzuklären: Sie reist an denselben Ort und gibt sich als reiche Witwe aus, die jeden Abend die Spielbank besucht. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord. Diesmal ist das Opfer die wohlhabende Ava ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick