Staffel 4Folge 11vom 15.12.2025
Für immer und ewigJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 11: Für immer und ewig
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Es ist beschlossene Sache: Deacon und Rayna werden sich das Ja-Wort geben. Vorher findet aber erst noch ein Probedinner statt. Das Ganze nimmt allerdings ein unschönes Ende, als das verliebte Brautpaar von Paparazzi überrascht wird. Deacon ist stocksauer und lässt sich zu einer hitzköpfigen Reaktion verleiten, die eine komplette Änderung der Pläne zur Folge hat. Derweil fällt es Hochzeitsgast Avery zunehmend schwer, gegenüber der Presse immer wieder für Juliette zu lügen.
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