Staffel 4Folge 7vom 15.12.2025
BlackoutJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 7: Blackout
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Deacon will mit seinem alten Freund Frankie ein neues Geschäft auf die Beine stellen. Doch Rayna sind die unternehmerischen Pläne ein Dorn im Auge. Setzt Deacon womöglich ihre Beziehung aufs Spiel? Unterdessen werden nicht nur Lukes Integrität, sondern auch das Verhältnis zu seinem Sohn Colt nach den jüngsten Ereignissen auf eine harte Probe gestellt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick