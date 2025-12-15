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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 20vom 15.12.2025
Alte Wunden

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Nashville

Folge 20: Alte Wunden

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Nach fast zwei Jahrzehnten voller Hochs und Tiefs ziehen Rayna und Deacon eine Bilanz ihrer recht stürmischen Beziehung. Auch Scarlett, die mitten im Tournee-Stress steckt, gelangt zu neuen, überraschenden Einsichten über sich selbst. Gunnar wird derweil die größte Ehre seiner bisherigen Karriere zuteil: Er darf zusammen mit seinem Idol Sir Elton John auftreten.

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