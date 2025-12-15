Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 6vom 15.12.2025
Abgründe

AbgründeJetzt kostenlos streamen

Nashville

Folge 6: Abgründe

42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Ein Streit zwischen Juliette und einem aggressiven Fan eskaliert und es kommt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Da das Ganze als Video mitgeschnitten wurde, macht die peinliche Szene bald im Internet die Runde. Jeff sieht darin eine gute Chance, seine eigene Karriere voranzubringen. Maddie hat unterdessen Hausarrest und vermisst Colt, der mit seinem Vater auf Tour ist. Derweil werden sich Markus und Rayna über den richtigen Sound seiner Musik partout nicht einig.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nashville
MOVIESPHERE

Nashville

Alle 6 Staffeln und Folgen