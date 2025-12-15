Staffel 4Folge 16vom 15.12.2025
Falsche HoffnungJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 16: Falsche Hoffnung
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Rayna und Deacon sind untröstlich: Maddie ist die ständigen Streitereien mit den beiden leid und läuft kurzentschlossen von zu Hause weg. Auch Riff ist spurlos verschwunden, was Luke in arge Bedrängnis bringt: Er muss schnellstmöglich einen Ersatzkünstler finden. Währenddessen gelingt es Autumn, einen Keil zwischen Gunnar und Scarlett zu treiben. Für Juliette wiederum wird Averys Verbindung zu Layla allmählich zu einer ernstzunehmenden Gefahr.
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