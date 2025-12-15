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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 18vom 15.12.2025
Halbwahrheiten

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Nashville

Folge 18: Halbwahrheiten

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Während Rayna und Deacon sich nach wie vor um eine Versöhnung mit Maddie bemühen, ist diese fest entschlossen, ihre vorzeitige Mündigkeit gewährt zu bekommen. Dann fällt Rayna und Deacon ausgerechnet jemand in den Rücken, den sie für ihren Verbündeten gehalten hatten. Scarlett und Gunnar werden bei einem Interview über ihre gemeinsame musikalische Vergangenheit befragt. Dabei vertreten beide völlig unterschiedliche Standpunkte und geraten prompt in einen Streit.

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