Staffel 4Folge 18vom 15.12.2025
HalbwahrheitenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 18: Halbwahrheiten
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Während Rayna und Deacon sich nach wie vor um eine Versöhnung mit Maddie bemühen, ist diese fest entschlossen, ihre vorzeitige Mündigkeit gewährt zu bekommen. Dann fällt Rayna und Deacon ausgerechnet jemand in den Rücken, den sie für ihren Verbündeten gehalten hatten. Scarlett und Gunnar werden bei einem Interview über ihre gemeinsame musikalische Vergangenheit befragt. Dabei vertreten beide völlig unterschiedliche Standpunkte und geraten prompt in einen Streit.
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