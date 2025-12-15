Staffel 4Folge 19vom 15.12.2025
VerlusteJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 19: Verluste
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rayna ist fest entschlossen, ihre Tochter Maddie vor den Fehlern zu bewahren, die junge Künstlerinnen oft begehen, und greift zu drastischen Mitteln. Bei einer Veranstaltung für Oscar-Nominierte wird Juliette mit ihrem Shenandoah-Girl-Co-Star Noah West wiedervereint und begegnet dabei zudem Superstar Kesha. Die aufkeimende Freundschaft zwischen Gunnar und Autumn Chase ist Scarlett derweil ein gewaltiger Dorn im Auge. Will dagegen erleidet einen schweren Verlust.
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